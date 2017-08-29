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30 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Dış ticaret alarm veriyor

29 Ağustos 2017, Salı 23:56
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan verilere göre Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 82,5 artarak 8 milyar 843 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,5 artışla, 4.79 milyar dolardan 8,84 milyar dolara fırladı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Temmuz ayında yüzde 67 iken, 2017 Temmuz ayında yüzde 58,8’e düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2017 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 5,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2017 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16,5, ithalat yüzde 25,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Temmuz ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 28,3  artarak 12 milyar 641 milyon dolar, ithalat yüzde 46,2 artarak 21 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Temmuz ayında yüzde 51,4 iken, 2017 Temmuz ayında yüzde 47,4 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 5 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Çin’den yapılan  ithalat,  2017  yılı  Temmuz  ayında 2 milyar 134 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 828 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 799 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 375 milyon dolar ile ABD izledi. Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Temmuz ayında 1 milyar 215 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 98 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 811 milyon dolar ile İngiltere ve 773 milyon dolar ile Irak takip etti.

 

Etiketler: ticaret, tüik
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