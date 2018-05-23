Dışarda düşen dolar, içerde rekorlar kırıyor

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, kur 4.92’nin üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kırdı. Kur ardından 4.82 seviyelerine geriledi.
Türk Lirası’nın günlük kaybı yüzde 5’i aştı. Türk Lirası’nda değer kaybı hız kesmiyor. Önceki gün içerisinde 4.66 zirvesine çıkan ardından sınırlı da olsa gevşeyen dolar/TL, dün yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Düne 4.76 seviyesinden başlayan dolar/TL, 4.9270 seviyesine çıktı. Euro/TL ise rekorunu 5.7694 seviyesine taşıdı. Türk Lirası’nın günlük kaybı yüzde 5’i aştı. Küresel piyasalar yükseliş eğilimindeyken, içerde rekor üzerine rekor kıran ve 4.92 düzeyine kadar yükselen dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor. Doların, önde gelen altı para birimine karşı gelişimiyle hesaplanan dolar endeksi, günlük yüzde 0.26 düşüşle 93.47 düzeyine yakın seyrediyor. Buna karşılık iç piyasada, eurodaki artışa bağlı olarak, parite etkisiyle dolar lira karşısında da yükseldi.
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DHA