Dışarda düşen dolar, içerde rekorlar kırıyor

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı devam ederken, kur 4.92’nin üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kırdı. Kur ardından 4.82 seviyelerine geriledi.

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