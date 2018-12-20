Dışarıda düştü, içeride de insin

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasaların rahatlaması ve enflasyonun düşmesi için akaryakıt fiyatlarında indirim artık kaçınılmaz” dedi.

Benzin ve motorinin litre fiyatına indirim yapılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekim ayı başında brent petrolün varil fiyatı 84 dolarken, şimdi yüzde 33’lik düşüşle 56 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrolün uluslararası fiyatının yanı sıra döviz kurları da son ayların en düşük seviyelerinde seyrediyor. Yaz döneminde 7.21 seviyesine tırmanan dolar şu anda 5.30’den işlem görüyor. Yani Amerikan doları son 3-4 ayda yüzde 26’ya yakın değer kaybetti. Ancak Eşel mobil sisteminin uygulanmaya başlandığı 17 Mayıs tarihinde benzinin litre fiyatı 6.28, motorininki 5.73’tü. O tarihten beri benzine gelen toplam 2.16 kuruşluk zammın 60 kuruşu, 1.13 kuruşluk indirimin ise 88 kuruşu pompaya yansıtıldı.’’ dedi.

‘Yapılan indirimler yeterli değil’

Motorine ise 17 Mayıs’tan bu yana gelen 1.98 kuruş zammın 1.13 kuruşu, 79 kuruş indirimin ise 44 kuruşu pompaya yansıtıldığını söyleyen Palandöken, ‘’Benzin ve motorine yapılan indirimler yeterli değil. Döviz ve uluslar arası petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt pompalarına bir an önce yansıtılmalı. Akaryakıta yapılan her indirim A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatının düşmesi demektir. Ekonomik dalgalanmayı geride bırakıp ekonomik dengelenme sürecinde akaryakıt fiyatlarına indirim yapılması, enflasyonla mücadelemizde de başarı sağlar” diye konuştu.