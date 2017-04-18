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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

DİSK gerçek işsiz sayısını açıkladı: 7 milyon

18 Nisan 2017, Salı 18:25
DİSK'e bağlı araştırma enstitüsü DİSK-AR'ın işsizlik ve istihdam raporuna göre, resmi işsiz sayısı 4 milyona yaklaşırken, gerçek işsiz sayısı 7 milyon 109 bine yükseldi. 718 bin işsiz de iş bulma ümidini kaybetti. Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 17 Nisan 2017 günü açıkladığı Ocak 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını değerlendirdi.

​Ocak 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları Aralık 2016, Ocak 2017 ve Şubat 2017 ayları ortalamasını yansıtıyor.

GERÇEK İŞSİZ SAYISI 7,1 MİLYONU AŞTI

Rapora göre, işsizlik oranları hızla tırmanmaya devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2017 dönemi resmi (dar tanımlı) işsizlik oranı bir önceki yılın Ocak ayına göre 1,9 puanlık artış göstererek yüzde 13’e yükseldi. Toplam işsiz sayısı 2016 Ocak ayına göre 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bine yükseldi. İşsiz sayısında bir yıl içindeki artış yüzde 21 olarak gerçekleşti. Ocak 2017 işsiz sayısı Türkiye tarihinin en yüksek resmi işsiz sayısı anlamına geliyor.

​Öte yandan Ocak 2016’da 6 milyon 577 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Ocak 2017’de 532 bin kişi artarak 7 Milyon 109 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.  Böylece gerçek işsiz sayısı ilk kez 7,1 milyonun üzerine çıkmış oldu. Bu tablo Türkiye tarihinde işsizlik açısından yeni bir rekor anlamına geliyor.

Dikkat çekici bir diğer husus ise 2016 Aralık ayı ile 2017 Ocak ayı arasında istihdam artışının sadece üç bin ile sınırlı kalmasıdır.

Geniş tanımlı işsiz sayısı (Ocak 2017)

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