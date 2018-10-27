Doğal gazda kesinti olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "2018’i 2019 yılına bağlayan kış döneminde çok büyük bir sorun olmadığı takdirde herhangi bir doğal gaz kesintisi beklemiyoruz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, alınan tedbirler neticesinde doğal gaz arzında kesinti beklenmediğini söyledi. Danimarka'nın İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliğince düzenlenen “Sürdürebilir ve akıllı şehirler” programı kapsamında bu ülkeye gelen Tancan, Türkiye’nin doğal gaz arzını değerlendirdi. Tancan, doğal gazda 2016’yı 2017’ye bağlayan kış dönemindeki arz sorunuyla yaşanan kesintilerin, alınan tedbirler neticesinde 2017’yi 2018’e bağlayan kış aylarında olmadığını hatırlattı. Alınan önlemler doğrultusunda bu kış da doğal gaz arzında kesinti beklemediklerini belirten Tancan, şunları kaydetti: "Ülke olarak 2017 yılı içerisinde bu konuda bayağı bir tedbir aldık. İki tane yüzer enerji santrali devreye aldık, Tuz Gölü'nün altındaki depolama tesisinin birinci fazlını devreye aldık. Yine diğer depolama tesislerinin çıkış kapasitelerini ciddi şekilde artırdık. Dolayısıyla 2017’yi 2018’e bağlayan kış döneminde hiçbir doğal gaz kesintisi yaşanmamış oldu. Şu anda da yine 2018’i 2019 yılına bağlayan kış döneminde de çok büyük bir sorun olmadığı takdirde herhangi bir doğal gaz kesintisi beklemiyoruz." Danimarka ziyareti Danimarka’ya yaptıkları ziyaret hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tancan, “Danimarka'ya, buradaki bölgesel ısıtma ile alakalı uygulamaları yerinde görmek, ayrıca akıllı şehir ve diğer şehircilik ile kentsel dönüşüm uygulamaları, bu uygulamaları yerinde incelemek amacıyla geldik.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.