Doğalgaz tüketiminde rekor bekleniyor

GAZBİR Başkanı Arslan, kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde doğalgazın payının artması ve yılın ilk dört ayında havaların soğuk geçmesi nedeniyle ısınma amaçlı tüketimin bir önceki yıla kıyasla yüksek olması nedeniyle bu yıl doğalgazda tüm zamanların rekor tüketiminin gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Derneği Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'nin doğalgaz tüketimindeki artış ve bunun sebeplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl Türkiye'de doğalgaz tüketiminin 46 milyar metreküp seviyesine ulaştığını hatırlatan Arslan, özellikle 2017'nin ilk dört ayında havaların oldukça soğuk olması nedeniyle tüketimin önceki yılların aynı aylarına göre daha yüksek seyrettiğini söyledi.

Arslan, yılın sekiz ayındaki doğalgaz tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 arttığına dikkati çekerek, "Aynı dönemde ısınma amaçlı tüketimde yüzde 27 artış olurken, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketiminde de artış görülüyor. 2017'nin yağışlar anlamında kurak bir yıl olması sebebiyle doğalgazla elektrik üreten santrallerin tüketimleri de yüksek seyrediyor" dedi.

Türkiye'de doğalgaz şirketlerinin genişleme yatırımlarıyla abone sayısında yaklaşık bir milyonluk artış olduğunu aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde şu an 13 milyonun üzerinde doğalgaz abonemiz var. Bunun da tüketim artışında etkili olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu veriler ışığında, yıl sonunda doğalgazda tüm zamanların rekor tüketiminin gerçekleşeceği görülüyor. 2017 sonunda yaklaşık 53 milyar metreküp civarında doğalgaz tüketimi gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ayrıca artan talebe paralel olarak ithalat miktarının ise 54 milyar metreküp seviyelerinde gerçekleşeceği görülüyor"