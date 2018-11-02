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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Doğalgaz ve elektrikte indirim ne zaman?

02 Kasım 2018, Cuma 00:01
HALK, 3 AYDA PEŞ PEŞE 3 ZAM YAPILAN DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FİYATLARINDA DA İNDİRİM BEKLİYOR.

Tüketiciye de yansımalı

TESK Başkanı Palandöken  elektrik ve doğalgaz zamlarının dar gelirli vatandaşlar ile esnafın belini büktüğünü belirterek, elektrik üreticilerine satılan doğalgazda yapılan indirimin tüketiciye de yansıtılmasını istedi.

Kışın zor geçmemesi için

“Döviz artışından dolayı yapılan enerji zamları dar gelirliyi, esnafı, sanayiciyi olumsuz etkiliyor. Dövizin düşüşe geçtiği bu dönemde kışın daha da zor geçmemesi için doğalgaz ve elektrikte indirime gidilmeli.”

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Doğalgaz ve elektriğe indirim ne zaman?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üreticiye sağlanan doğal gaz indiriminin tüketiciye de yansıtılması gerektiğini söyledi.

 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üreticiye sağlanan doğal gaz indirimi tüketiciye de yansıtılması gerektiğini söyledi. Yılbaşından bu yana elektrik ve doğal gaza yapılan zamların dar gelirli vatandaşlar ile esnafın belini büktüğünü belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “BOTAŞ tarafından elektrik üreticilerine satılan doğalgazda yüzde 9 indirime gidilmesi olumlu. Ancak üreticilere sağlanan bu indirim tüketiciye de yansıtılmalı. Döviz maliyetlerindeki artıştan dolayı enerji kalemlerine yapılan zamlar, başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere esnaf ve sanatkârımız ile üretici konumundaki sanayicileri olumsuz etkiliyor. Dövizin düşüşe geçtiği bu dönemde, kışın daha da zor geçmemesi için elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirime gidilmeli” dedi.

“Sanayide elektriğe yüzde 71,5 zam yapıldı”

Konutlar ile ticarethanelerde kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirime gidilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, “Yılbaşından bu yana elektriğe 5 kez, doğal gaza ise 4 kez zam yapıldı. Ocak, Nisan, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yapılan zamlarla birlikte elektrik fiyatları konutta yüzde 45, sanayide ise yüzde 71,5 oranında zamlandı. Doğal gaza ise Nisan, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 4 kez zam geldi. Yapılan son zamlarla birlikte doğal gaz fiyatları konutta yüzde 29,5, sanayide ise yüzde 69 oranında arttı. Döviz maliyetleri artınca enerji kalemlerinde zam üstüne zam geldi. Şimdi döviz kurlarının önceki aylara göre düşüş eğilimi gösterdiği dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirime gidilmeli” diye konuştu.

“Herkesin rahatlaması için indirim şart”

Esnafın en önemli maliyet unsurlarının başında elektrik ve doğal gazın geldiğini söyleyen Palandöken, “Maliyetlerin her geçen gün artması ile esnaf ve sanatkârımız ayakta kalmakta zorluk çekiyor. Dolar kuru 7.21 seviyesine çıktığında elektrik ve doğal gaza üst üste zam yapıldı. Ancak şimdi dolar kuru 5.50 seviyesinin de altında seyrediyor. Enflasyonla topyekûn mücadele ettiğimiz bu günlerde elektrik ve doğal gaza indirim yapılırsa esnafımız başta olmak üzere tüm kesimler rahat bir nefes alır. Özellikle enerji gibi çok yoğun bir şekilde girdi olarak kullanılan lokomotif ürünlere yapılan indirimler, diğer ürünlerin fiyatına da indirim olarak yansır. Öte yandan dar gelirli vatandaşlarımız da elektrik ve doğal gaz faturalarını öderken bu kadar güçlük çekmemiş olur. Yapılan indirim hem vatandaşı rahatlatır hem de enflasyonun düşmesini sağlar” şeklinde konuştu. 

 

Etiketler: fatura, zaman, palandöken
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