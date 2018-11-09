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9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Doğalgaz ve elektrikte indirim olabilir

09 Kasım 2018, Cuma 18:12
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılbaşında maliyetlerin düşmesi durumunda doğalgaz ve elektrik fiyatında indirim yapılabileceğini söyledi.

Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını cevapladı. Dönmez, “Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunu yok. Depolama kapasitesini arttırdığımız için yüzer enerjiden de dolayı doğalgazda herhangi bir arz bir sıkıntımız yok. Ancak tasarruf ilkelerine uyulmalı. Cayır cayır kullanalım diye bir şey yok. Yılbaşına kadar elektrik ve doğalgazda zam yok. Kurdaki düşüş maliyetleri olumlu etkiliyor. Piyasadaki fiyatlar maliyetlere yakın seviyelerde. Rekabet kurumu da bakıyor inceliyoruz. Doğalgaz fiyatlarını petrol fiyatları tetikliyor. Zaten maliyetlerin altında satış politikası izleniyor. Yılbaşında maliyet düşerse indirim söz konusu olabilir.’’ dedi.

Etiketler: doğalgazi elektrik, fatura
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