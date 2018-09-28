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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Doğalgaza zam yolda

28 Eylül 2018, Cuma 12:05
GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, "Petrol fiyatı ve kurda yüzde 50'lik bir artış söz konusu ve doğalgazda fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi." dedi.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, petrol fiyatı ve dolar kurunun son dönemde yaklaşık yüzde 50 arttığını ve bu durumun doğalgaz fiyatlarında artışı kaçınılmaz hale getirdiğini belirterek, "Doğalgaz fiyatı artışında önümüzdeki dönem için bir oran söyleyecek olursak tümünde yüzde 15'lik bir oran söz konusu gibi görünüyor. Konutlara yüzde 9, elektrik üretiminde de yüzde 17 seviyesinde fiyat artışı gerçekleşebilir." dedi.

Arslan, doğalgazda fiyat politikasının petrol fiyatlarına göre belirlendiğine ve petrol fiyatlarının son iki yılda 50 dolardan 80 dolara yükseldiğine işaret etti.

Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına son olarak 1 Eylül'de yüzde 9 zam yapıldığını hatırlatan Arslan, "Türkiye'nin doğalgaz fiyatı aslında Avrupa'daki en düşük fiyat. Konutlar açısından baktığımızda 100 kilovatsaatlik kullanımın maliyeti 5,6 avro seviyesindeyken, Türkiye'de bu miktar 2,34 avroya karşılık geliyor. Yani, bizim fiyatımız yarı yarıya. Gönlümüz fiyatın böyle devam etmesini istiyor ama şu anda petrol fiyatı ve kurun seviyesinden dolayı bu mümkün görünmüyor." diye konuştu.

Arslan, santrallere verilen doğalgazın fiyatını daha yüksek tutarak konut sektörüne fiyat artışının yansımaması adına bir dengeleme yapıldığını, elektrik üretiminde doğalgazın daha az kullanılmaya çalışıldığını ve iklim koşulları elverdiği ölçüde yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine ağırlık verildiğini anlattı.

Petrol fiyatı ve dolar kurunun son dönemde yaklaşık yüzde 50 arttığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz kadarıyla, önümüzdeki süreçte konutlara mümkün olduğu kadar az bir fiyat artışı yansıtılacak şekilde politika izlenecek. Petrol fiyatının da önümüzdeki süreçte 100 dolar seviyesine çıkma ihtimali konuşuluyor. İnşallah, 100 dolara gitmeyeceğini umuyoruz. Bizim düşüncemiz 85 dolardan aşağı tekrar döneceği yönünde. Doğalgaz fiyatı artışında önümüzdeki dönem için bir oran söyleyecek olursak tümünde yüzde 15'lik bir oran söz konusu gibi görünüyor. Konutlara yüzde 9, elektrik üretiminde de yüzde 17 seviyesinde fiyat artışı gerçekleşebilir."

AA

Etiketler: Türkiye, doğalgaz, ekonomi, Avrupa
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