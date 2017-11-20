Doğalgazda yeni kaynak çalışmaları sürüyor

Enerji Bakanı Albayrak, doğalgaz ithalatında yeni kaynak ve güzergahlar için çalışmaların sürdüğünü, bu kapsamda Ortadoğu, Orta Asya, Doğu Akdeniz, Afrika gibi ülkelerden gaz temin edilebileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Albayrak, sunumda şunları kaydetti:

Hatay/Dörtyol ve Saros Körfezinde olmak üzere iki adet daha yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) daha devreye alınacaktır. Hatay/Dörtyol’daki FSRU, 2017 sonu itibarıyla faaliyete geçecek.

Doğalgaz ithalatında yeni kaynak ve güzergahlar için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Ortadoğu, Orta Asya, Doğu Akdeniz, Afrika gibi kaynaklardan gaz temin edilmesi için çalışılıyor. Doğalgaz tüketimi yıllık yaklaşık 50 milyar metreküpe ulaştı.

Geçen yıl 44 adet petrol arama ve üretim kuyusu açıldı; bu yıl sonuna kadar 65 kuyu açılacak. Akdeniz ve Karadeniz'de detaylı sismik aramalar yürütüyoruz; her iki denizde ayrı ayrı sondajlar yaparak petrol/gaz aramacılığında aktif strateji izleyeceğiz.

Türkiye Petrolleri 2018'de 412 milyon dolarlık yurtiçi ve 1.4 milyar dolarlık yurtdışı yatırım planlıyor.

Çayırhan B kömür rezerv alanında 800 MW'lık santral kurulması planlanıyor; Eskişehir, Afyon, Konya ve Trakya kömür sahalarındaki 3.5 milyar ton kömür rezervleri de benzer şekilde ekonomiye kazandırılacak.

Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 81,647 MW'ye ulaştı.