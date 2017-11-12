Doğu Karadeniz, 680 milyon dolarlık fındık ihraç etti

Doğu Karadeniz'den bu yılın 11 ayında gerçekleştirilen 1 milyar 115 milyon 700 bin 456 dolar ihracatın 680 milyon 572 bin 223 doları fındık ve mamullerinden oluştu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden ocak-ekim döneminde yapılan ihracatın 1 milyar 155 milyon 700 bin 456 dolara ulaştığını açıkladı. Bu dönemde 63 ülkeye dış satım gerçekleştiğini vurgulayan Gürdoğan, "Bölgenin en önemli ürünü olan fındık ve mamulleri ihracatı da söz konusu dönemde 680 milyon 572 bin 223 dolara ulaştı" ifadelerini kullandı. Gürdoğan, fındık ihracatında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirterek, bunu İstanbul, Ordu ve Giresun'un takip ettiğini kaydetti. AA

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