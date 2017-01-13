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13 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Dolar 3,79'un üzerinde dengelendi

13 Ocak 2017, Cuma 11:50
Dolar, güne yatay başlayarak 3,79'un üzerinde dengelendi.

Dün güne yükselişle başlayan ve 3,9296'yı gören dolar/TL, Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından düşüşe geçti. Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin değer kaybetmesinden bulduğu destekle düşüş hızını artıran dolar/TL, 3,7491'e geriledi ve günü 3,7611'den tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında 3,7597'den alıcı bulan dolar/TL, yurt içi piyasalar açıldığında 3,8163'ü görse de Merkez Bankasının repo ihalesi açmamasıyla 3,7779'a kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla 3,7940'ten alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,90 artışla 4,0340 ve sterlin/TL de yüzde 0,70 yükselişle 4,6175'ten işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak TL likiditesini sıkılaştırmasının, kurlar üzerinde baskı oluşturduğunu, uluslararası piyasada doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de dolar/TL'deki düşüşü desteklediğini kaydetti.

AA

Etiketler: dolar
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