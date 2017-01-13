Dolar 3,79'un üzerinde dengelendi

Dolar, güne yatay başlayarak 3,79'un üzerinde dengelendi.

Dün güne yükselişle başlayan ve 3,9296'yı gören dolar/TL, Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından düşüşe geçti. Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin değer kaybetmesinden bulduğu destekle düşüş hızını artıran dolar/TL, 3,7491'e geriledi ve günü 3,7611'den tamamladı. Bugün Asya piyasalarında 3,7597'den alıcı bulan dolar/TL, yurt içi piyasalar açıldığında 3,8163'ü görse de Merkez Bankasının repo ihalesi açmamasıyla 3,7779'a kadar geriledi. Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla 3,7940'ten alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,90 artışla 4,0340 ve sterlin/TL de yüzde 0,70 yükselişle 4,6175'ten işlem görüyor. Analistler, TCMB'nin 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak TL likiditesini sıkılaştırmasının, kurlar üzerinde baskı oluşturduğunu, uluslararası piyasada doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de dolar/TL'deki düşüşü desteklediğini kaydetti. AA

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