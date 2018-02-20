Dolar, 3,80'in üzerini gördü

Dolar/TL akşam saatlerinde yükselişini hızlandırarak 3.80'i aştı. Kurda günlük yükseliş yüzde 1'i aştı. Kur 18:01'de 3.8061'i test etti.

Suriye ordusunun Afrin'e gireceğine dair haberler dün doların 3.76'nın üzerine yükselmesinde etkili olmuştu. Yarın akşam Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak. Fed'in enflasyon konusundaki görüşleri takip edilecek. Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin not değerlendirmesini açıklayacak. Genel beklenti, Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan notunda bir değişiklik olmayacağı yönünde..

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