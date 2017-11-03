Dolar 3.80 seviyesinde

Dün Trump'ın, Fed başkan adayını açıklamasının ardından 3.80 seviyesinin altına gerileyen dolar kuru, yeni günde 3.80 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar üç haftanın zirvesindeki seyrini sürdürürken, dolar/TL güçlü ABD verileri ve devam eden jeopolitik endişelerle baskı altında hareket ediyor. Dolar/TL güne 3.80 seviyesinden başlarken, saat 8.47 itibarıyla 3.8079'dan işlem gördü. Euro/TL ise 4.4427 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar da 1.1663 seviyesinde hareket etti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3.76'nın destek konumunda bulunduğunu, 3.82 ve 3.85'in direnç olarak izleneceğini belirtiyor.

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