Dolar 3.83'ün üzerine çıktı, euro 4.45 lirayı aştı, altın rekor kırdı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı enflasyon raporu sonrasında dolar kuru 3.83'ün üzerine çıktı, euro 4.45 lirayı aştı.

Gram altın 157.5 ile sterlin de 5.09'u aşarak tarihi rekorlarını kırdı. Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı yılın son enflasyon raporundan sonra yükselişe geçti. Çetinkaya'nın açıklamaları öncesinde 3.7950 civarında hareket eden kur, enflasyon raporundan sonra 3.83'ü geçti. 3.8326'yı gören kur, saat 17.10'da 3.8180 seviyesinde yer aldı. Öte yandan, TL'de yaşanan değer kaybı sonrasında İngiliz Sterlini 5.0984'i görerek tarihi rekor kırdı. Euro/TL da 4.4570'e kadar çıktıktan sonra 4.4384 seviyesine geriledi. ALTIN, EN YÜKSEK SEVİYEDE Altının gram fiyatı da 157.5 lira ile rekor kırdı ve daha sonra 157 TL seviyesinde dengelendi. Analistler, yurt içinde (TCMB) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından dolar kurundaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirterek, yatırımcıların bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekleyeceğini bildirdi. Altının gram fiyatında 157.5 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerle dolar kuruna bağlı dalgalanmanın devam edebileceğini kaydetti.

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