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Dolar 3.84'ü geçti, faiz rekor kırdı

27 Ekim 2017, Cuma 10:38
Dünkü Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yükselişe geçen dolar/TL, bu sabah 3.84'ü geçti. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 12'yi geçerek rekor kırdı.

TL'de son dönemde yurtiçindeki haber akışı, ABD ile ilişkiler ve jeopolitik risklerin baskısı sürerken; dolarda küresel değerlenme eğilimi dolar/TL'nin 3.84 seviyesini aşmasına neden oldu. 3.9420'yi gören kur, saat 09:52 itibariyle 3.8380 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan olumsuz algılanan haber akışı ve Hazine'nin borçlanma ihtiyacının artması da faiz üzerinde baskı oluşturuyor. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 12,05 ile rekor kırdı.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.45 seviyesinde iken dün yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11.99'a kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 11.90, valörde son işlemde yüzde 11.93 seviyesindeydi.

Borsa İstanbul 100 endeksi ise, 238 puan (yüzde 0,22) düşüşle 107.096 puandan güne başladı.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, TL varlıkların iç risklerin de etkisiyle en çok değer kaybeden gelişmekte para birimleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söyleyerek, "Öte yandan küresel dolar hareketi de kurdaki yükselişte etkili. ABD'de vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi bundan sonraki süreçte Trump'ın vergi reformlarını demokratların desteği olmadan da geçirebilecek olması ve Fed başkanlığında Taylor ihtimalinin artması dolarda ciddi yükselişe neden oldu" dedi.

Erkan, "TL'de zaten son dönemdeki haber akışı ve TCMB'nin sabit tutmasından sonra süregelen bir düşüş vardı. Kurda 3.78 seviyesinin aşılmasıyla akşam saatlerinde yükseliş ivme kazandı. Kurda 3.83 üzerinde kalınması 3.89'a hareket olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Dolarda küresel güçlü seyir, jeopolitik riskler, ABD ile yaşanan vize sorunları, Türk bankalarına yönelik ceza haberi, içerideki siyasi gelişmeler ve yüklü ihaleler kur ve faizde son dönemde yükselişe neden oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise aylık tahvil alım miktarını azalttı ve ekonomiyi desteklemek için yıllardır devam eden aşırı gevşek para politikasının sıkılaştırmak için şu ana kadarki en büyük adımı attı. Ancak aylık tahvil alım tutarını azaltsa da ECB ekonomideki yavaşlama ihtimaline karşı alım yaptığı süreyi uzattı.

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