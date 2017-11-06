Dolar 3.90'a dayandı, MB devreye girdi

Yeni haftaya başlarken Merkez Bankası'ndan peş peşe iki hamle geldi. Rezerv opsiyonu mekanizması ve reeskont kredilerinde değişikliğe gidildi. "Piyasaya dolar sürülmesini sağlayan ve TL'yi piyasadan çekme" anlamına gelen bu iki adım son sonrası dolarda 2 kuruş düşüş görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasada sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğine işaret ederek, rezerv opsiyonu mekanizmasında ve reeskont kredilerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. MB söz konusu adımları peş peşe duyururken, dolar 3.88 seviyelerinden 3.86 seviyelerine doğru gevşedi. MB'nin söz konusu adımları, "piyasaya dolar sürülmesi piyasadan TL çekilmesi" anlamına geliyor.

Dünya'nın haberine göre Cuma günü sert yükselerek 3.89'un üzerine çıkan dolar/TL, yeni haftaya başlarken de 3.89 seviyesini test etmiş ve ardından 3.88 seviyesinde işlem görmüştü. MB'nin iki hamle sonrası ilk tepki olarak dolar 3.8626 seviyelerine kadar indi.

ROM'da değişikliğe gidildi

Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 55’e düşürülürken, tüm dilim aralıkları da 5’er puan aşağı çekildi. Söz konusu adımla piyasadan yaklaşık 5,3 milyar lira çekilecek.

TCMB’den yeni düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir.

Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60’tan yüzde 55’e düşürülmüş, tüm dilim aralıkları da 5’er puan aşağı çekilmiştir. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."

Reeskont kredilerinde düzenleme

Merkez Bankası sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne geçmek adına reeskont kredilerinde düzenlemeye gitti.

Bankadan yapılan basın duyurusuna göre 1 Şubat 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 3,7000, Euro için 4,3000, İngiliz Sterlini için 4,8000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verildi.

Merkez Bankası 1 Şubat'a dek vadeli reeskont kredilerinin 5 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.