Dolar 3.93'ün üzerinde, sterlin rekor kırdı

Dolar/TL sert yükselişlerin görüldüğü geçen haftanın ardından yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başladı, sterlin/TL rekor kırdı.

Dolar/TL sert yükselişlerin görüldüğü geçen haftanın ardından yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başladı. Dolar kuru saat 09:40'da 3.9380'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.8300 ile rekor seviyenin hemen altında yer alırken, sterlin/TL 5.4836 ile rekor kırdı. Diğer taraftan dolar endeksi 90 seviyesinin hemen altında güçsüz bir görünüm çiziyor. GÖZLER FED KARARINDA Piyasalarda bugün TL'nin seyrini etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmazken gözler çarşamba günü açıklanacak Fed kararlarına çevrildi. Bankanın bu toplantıda 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz artırımlarının sıklığına işaret eden mesajlar önemli olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Powell başkanlığındaki ilk faiz kararını 21 Mart Çarşamba günü açıklayacak. Fed'in bu toplantıda 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamı için bankanın kaç faiz adımı atacağına yönelik tahminler 2 ila 5 arasında oldukça geniş bir aralıkta yer alıyor. Analistler, 21 Mart'ta verilecek mesajların görünümü netleştirmeye yardımcı olmasını bekliyor.

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