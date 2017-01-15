Dolar bozdurma çağrısı zarar ettirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doları bozdurup TL alma kampanyasına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, kur farkı nedeniyle 18 milyon lira zarar ettiği ortaya çıktı.

Erdoğan, 2 Aralık 2016’da, yurttaşlara ve kurumlara ellerindeki dövizler bozdurup TL’ye geçme çağrısı yapmıştı: “Gelsin parasını TL’ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın, altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz dövize değer kazandıracağız. Gelin bunu yapın. Ve bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacak.” Çağrıya karşılık veren kurumlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmuştu. Cumhuriyet’tin haberine göre belediye, 10 Aralık 2016’da 41 milyon dolar bozdurdu. Ancak o zaman dolar 3,36 idi. Bugünse 3,70’lerde seyrediyor. Böylece belediyenin bu hamlesi, kur farkı nedeniyle kurumu 18 milyon TL zarara uğratmış oldu.

‘Operasyonu biz kendimize çekiyoruz’

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, dolar / TL paritesinin 4’e dayanarak rekor kırdığı ekonomik durumla ilgili olarak hükümeti eleştirdi. Hükümete tarafından kullanılan ‘dış güçlerin operasyon çektiği’ ve ‘üst akıl söylemlerini’ hatırlatan Mahçupyan, “Kimse bize operasyon çekmiyor. Operasyonu biz kendimize çekiyoruz! Çözüm bankaları ve iş dünyasını tehdit etmek ya da döviz sahiplerini terörist ilan etmek değil. Bu tutum güveni daha da azaltıyor, ekonomiye ilişkin karamsarlığı arttırıyor ve gerekli faiz marjını da büyütüyor. Hiçbir sebep yokken kendimizi getirdiğimiz şu noktaya bakarken insan düşünmeden edemiyor. Belki de üst akıl denen şey kendi akıl eksikliğimizden başka bir şey değil” diye yazdı.