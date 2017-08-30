Dolar'da son durum?

Dolar/TL 3,45 seviyelerinde yatay seyrediyor, ABD ikinci çeyrek büyüme verisi bekleniyor.

Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından dün piyasalarda jeopolitik risk algısının yükseldiği ve doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükselişe geçtiği görülürken, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin de artması dikkati çekti. Dolar/TL, dün yükselen risk algısıyla birlikte 3,4580'e kadar yükseldi ancak daha sonra 3,45'in altına gerileyerek günü 3,4480 seviyesinden tamamladı. Kuzey Kore geriliminin azalmasıyla bugüne yatay seyirle başlayan dolar/TL, 3,4380'e geriledikten sonra 3,4515'e kadar yükseldi . Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 3,4502 seviyelerinden işlem görüyor. AA

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