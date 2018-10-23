Dolar faizi de yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen gecelik faizi yüzde 2’ye çıkardı.

TCMB, dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik faiz oranını yüzde 1.50’den yüzde 2’ye yükseltti. TCMB, 18 Aralık 2017’den bu yana söz konusu faiz oranını yüzde 1.50 olarak uyguluyordu. *** Güvende düşüş sürüyor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekimde geçen aya göre yüzde 3,4 düşüş kaydetti. Buna göre Eylülde 59,3 olan endeks değeri, Ekimde 57,3 olarak kayıtlara geçti. Böylece tüketici güven endeksi, son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Tüketici güven endeksi, en son 2008’deki küresel kriz döneminde 55.7 olmuştu. Hanenin maddî durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 4,1 azalarak 73,5 oldu.

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