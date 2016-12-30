Dolar güne sakin başladı

Dünkü kapanış seviyelerinde açılan dolar kurunun yılın son işlem gününde sakin bir seyir izlemesi bekleniyor.

Yeni yıl ve Noel tatilleri nedeniyle yılın son haftasında piyasalarda işlem hacimleri oldukça düşerken, hareketli geçen 2016 yılının son işlem gününde sakin bir seyir bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde 3.5311/3.5323 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah piyasaların açılış saatleri itibariyle 3.5160/3.5230 seviyesinde.

Dün 3.6127/3.6142 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.6104/3.6178; 3.6947/3.6963 seviyesindeki euro/TL ise 3.7073/3.7162 seviyesindeydi.

Euro tatil dolayısıyla zayıf geçen işlem hacmiyle üç haftanın zirve seviyelerini görürken, yine de ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ın enflasyonu artırıcı politika izleyeceği ve Fed'in faiz artışlarını hızlandıracağı beklentileriyle yılı ekside kapatmaya hazırlanıyor.

ABD Hazine tahvil getirileri yılın son işlem gününde yatırımcıların yedi yıllık tahvil ihalesine güçlü talep göstermesiyle beraber düşerken, birçok tahvil getirisi iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte dolar/TL'de de hafif bir aşağı hareket söz konusu. Dolar/TL hacimlerin oldukça düşük olması nedeniyle hafta boyunca 3.50-3.55 bandında dalgalandı.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da Kasım ayı dış ticaret verisi, saat 12:00'da Hazine üçüncü çeyrek borç istatistiklerini, saat 17:00'da ise Ocak-Şubat-Mart dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıklayacak. Yurtdışında ise saat 17:45'te ABD Chicago PMI açıklanacak.