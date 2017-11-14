Dolar güne sınırlı yükselişle başladı, euro yeni rekor kırdı

Dolar/TL, yeni güne yatay başladı. Kur, saat 09.00'da yüzde 0.21 yükselişle 3.8768 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası (TCMB), reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde döviz kuru riski koruması sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlama kararı almasına karşın TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket etti ve dolar karşısında düşüşünü sürdürdü.

Dolar/TL kuru haftanın ilk gününde genel olarak 3.88 seviyesinde hareket ederken, euro/ TL kuru ise 4.53'ü geçerek yeni bir rekor daha kırdı. Dolar kuru, saat 09.00'da yüzde 0.21 yükselişle 3.8768 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 4.5251'den alıcı buluyor.

Analistler, Merkez'in adımını şirketlerin ani döviz talebini engelleyecek olması nedeniyle olumlu buluyor; ancak yabancı talebini engellemeyeceği için etkisinin sınırlı kalabileceği de belirtiliyor. Merkez, söz konusu hamlesi ile, TL olarak zarar etmeyi göze alarak, kur daha da artar korkusuyla gelecekteki ihtiyaçlar için bugünden döviz talebi oluşmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Dolar/TL kuru için 3.90'nın kritik direnç olduğunu dile getiren analistler, bu seviyenin aşılması halinde 3.9422'deki tarihi zirvenin hedef olacağını belirtiyor. Benzer şekilde yükselişin sürmesi halinde euroda da 4.55 direncine doğru ivmelenme izlenebileceği kaydediliyor. Geri dönüşlerde 4.50'nin altındaki kapanışlar önemli.