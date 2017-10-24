Dolar güne yatay başladı

ABD'de vergi reformu ile ilgili gelişmelerden destek bularak yükselişe geçen dolar, yeni güne yatay başladı. Dolar/TL saat 08:00'da 3.7062'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformunun Kongre'de ilerlemesine imkan veren tasarının senatodan geçmesinden destek bulan dolar, global bazda değer kazancı trendini sürdürürken kur da buna paralel olarak yükseldi. Dün gün içinde bir ara 3.71 üzerini test eden kur, haftanın ilk gününü 3.70 civarında hareket ederek geçirdi. Dolar/TL bugün saat 08:00'da 3.7062 seviyesinde yer alıyor. Aynı dakikalarda euro/TL 4.3606, euro/dolar ise 1.1762'den işlem görüyor. Teknik olarak kurun görünümünde herhangi bir değişiklik bulunmadığına dikkati çeken analistler, aşağıda 3.64'lü rakamların kısa vadeli dip oluşturduğunu kaydetti. Yukarıda ise 3.73-3.75 seviyelerinin önemli dirençler olduğu belirtiliyor. Kurun yönü açısından piyasaların ana gündem maddesi Fed'in yeni başkanının kim olacağı konusu. AA

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