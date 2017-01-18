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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Dolar güne yükselişle başladı

18 Ocak 2017, Çarşamba 10:48
Dolar/TL, güne yükseliş ile başlayarak 3,7770 seviyelerinde dengelendi.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), TL likiditesini azaltıcı döviz likiditesini artırıcı adımları ile dolar/TL yüzde 1,4 değer kaybederek günü 3,7595'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle  başlayarak, en yüksek  3,7835 seviyesini görmesinin ardından, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,50 artışla 3,7775'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 yükselişle 4,0355'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,6630'dan alıcı buluyor.

Sterlin, dün İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planı ile ilgili açıklamaların ardından küresel piyasalarda hızlı bir şekilde yükselişe geçti. May, güvenilir ortak olmaya devam edeceklerini kaydederek,"Mal ve hizmetlerinizi almak istiyoruz, kendimizinkileri de sizlere satmak istiyoruz. AB'den ayrılıyoruz ancak Avrupa'dan ayrılmıyoruz." dedi. Açıklama sonrasında sterlin/dolar paritesi yüzde 2,94 değer kazanarak 2008'den bu yana gün içindeki en yüksek artışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise, ABD ve Avrupa'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik veriler ile saat 23.00'te ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti. 

Teknik açıdan dolar/TL için 3,75 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 3,81'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA

Etiketler: dolar
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