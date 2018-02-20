Dolar güne yükselişle başladı

Doların geçen hafta gerilediği dip seviyelerden toparlanması TL'yi baskı altında bırakıyor. Dolar kuru bu sabah 3.77'yi gördü.

Türk lirası, dolar endeksindeki hafif toparlanma ve Suriye'ye ilişkin gelişmelerle baskı altında kalıyor. Dün 3.74-3.76 bandında hareketlerin görüldüğü dolar/TL yeni güne yukarı yön isteğini sürdürerek başladı. Erken saatlerde 3.77'ye kadar yükselen kur saat 08:30'da 3.7610'da yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6620 seviyesinde. Uzmanlar, her ne kadar dün Esad-PYD iddiaları TL üzerinde baskıya neden olmuş olsa da kur üzerinde yurt içi haber akışından ziyade doların küresel seyrinin etkili olduğunu belirtiyor. Küresel piyasalarda dolar, dün başlıca para birimleri karşısında üç yılın dip seviyelerinin üzerinde tutunduktan sonra bugün yatay seyrediyor ancak ABD bütçe açığının artmasının ekonomiye zarar vereceği yönündeki endişelerin kuvvetlenmesiyle baskı altında bulunuyor. Dolar endeksi cuma günü gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 88.25'in yüzde 1 üzerinde 89.21'den işlem görüyor.

Okunma Sayısı: 515

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.