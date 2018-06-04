Dolar, haftaya hızlı başladı

Fitch ve Moody’s açıklamaları sonrası dolar/TL haftaya yükselişle başladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Cuma gününü 4.60 seviyesinin altında tamamlayan kur, dün sabah 4.67’den işlem gördü. Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s açıklamaları ile dolar/TL haftaya yükselişle başlarken piyasada Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz adımının yön ve zamanını anlamak adına enflasyon verileri yakından izlenecek. Türkiye’nin kredi notunu mart ayında Ba2’ye indiren derecelendirme kuruluşu Moody’s, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye aldı. Moody’s derecelendirme yöntemine göre izleme süresi 90 günden 180 güne kadar uzayabiliyor. Aşağı yönlü izlemelerin yarısı not indirimi ile sonuçlanıyor.

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