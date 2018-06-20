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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Dolar müdahalelere rağmen eski seviyesine yükseldi

20 Haziran 2018, Çarşamba 09:38
Dolar/TL 4.75 liradan işlem görürken, euro da 5.50 liradan el değiştiriyor.

Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte dün, başta TL olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinde yüzde 1 üzerinde değer kayıpları yaşandı. Sabah ilk işlemlerde 4.70 civarında olan dolar/TL, gün içerisinde 4.7758 seviyesine kadar yükseldikten sonra 4.75’te dengelendi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dünkü yükselişle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı adımlar sonrası politika faizi yüzde 17.75’e yükseltilmiş olmasına rağmen TL’nin dolar karşısındaki kazançlarının tamamını geri verdiğini belirten analistler, 4.75 üzerinde kalınması halinde yükselişin ivme kazanabileceğini düşünüyor.

Bugüne bakıldığında dolar/TL'nin yüksek seyrini sürdürdüğünü görülüyor. Dolar kuru saat 08:10'da 4.75 liradan işlem görürken, euro da 5.50 liradan el değiştiriyor.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, Merkez Bankası, dolar, euro,
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