Dolar son 10 ayın rekorunu kırdı

Merkez Bankası'nın döviz satışı yapacağını açıklaması da doların yükselişini durdurmadı ve dolar 3 lira 91 kuruş seviyesini aşarak son 10 ayın rekorunu kırdı.

Türkiye ekonomisine dair risklerin artması liradaki değer kaybını daha da hızlandırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine başlayacağını açıklaması ve yıl sonuna dek en fazla 3 milyar dolar satılacağını bildirmesine rağmen dolar 3 lira 91 kuruşu da geçerek son 10 ayın rekorunu kırdı. 3,9130'a kadar yükselen Dolar/TL, an itibariyle 3 lira 91 kuruş seviyelerinden işlem görüyor.

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