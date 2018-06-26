Dolar/TL, 4.70’i aştı

Seçim sonrası dalgalanmaların sürdüğü dolar/TL kuru dün 4.67’den açıldı. Dolar, ilerleyen saatlerde tekrar 4.70’i aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haftasonu yapılan seçimi ilk turda kazanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından olumlu etkilenen piyasalar dün dalgalı bir seyir izledi. Seçim sonrası 4.54 seviyesine kadar inen dolar/TL daha sonra 4.72’lere kadar yükseldi. Kapanışa doğru ise tekrar 4.66’lı seviyeler görüldü. Dolar/TL 4.67 liradan işlem görürken, euro da 5.48’den el değiştirdi. Dolar, 11.10 itibarıyla 4.7033 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.35 artışla 5.5946’dan işlem gördü. DHA

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