Dolar/TL bu haftaya da yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,94’ün hemen üzerinde dengelendi.

Cuma günü 3,9105'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13'lük azalışla 3,9135'den tamamladı. ABD'de vergi reformuna ilişkin iyimserliğin küresel piyasalarda doları desteklemesiyle yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 3,9410 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 4,6780'den, sterlin/TL de yüzde 0,6 artışla 5,3050'den alıcı buluyor. Analistler, ABD vergi sisteminde büyük değişiklikler öngören 1,5 trilyon dolarlık vergi tasarısının Senato'da yapılan oylamada 49’a karşı 51 oyla kabul edilmesinin ardından doların diğer para birimleri karşısında güç kazandığını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi'nin, aynı ismi taşımasına rağmen bazı farklılıklar içeren bir vergi tasarısını daha önce onayladığını hatırlatan analistler, bu nedenle sürecin henüz tamamlanmadığını, Cumhuriyetçi senatörlerin Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki meslektaşlarıyla bir araya gelerek tasarı üzerinde uzlaşmaya çalışacaklarını kaydetti. AA

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