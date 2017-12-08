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8 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Dolar/TL bugün de yükselişle başladı

08 Aralık 2017, Cuma 10:25
Dolar/TL, üst üste iki gündür devam eden yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,8690 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 3,8727'ye kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,32 artışla 3,8646'dan tamamlamasının ardından bugünkü açılışta da değer kazancını sürdürüyor.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8731'e kadar yükseldi ve saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 3,8690 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yatay bir seyirle 4,5516'dan, sterlin/TL de yüzde 0,19 artışla 5,2225'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8470 seviyesinin destek, 3,9000 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

Etiketler: dolar
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