Dolar/TL bugün de yükselişle başladı

Dolar/TL, üst üste iki gündür devam eden yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,8690 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 3,8727'ye kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,32 artışla 3,8646'dan tamamlamasının ardından bugünkü açılışta da değer kazancını sürdürüyor. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8731'e kadar yükseldi ve saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 3,8690 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yatay bir seyirle 4,5516'dan, sterlin/TL de yüzde 0,19 artışla 5,2225'ten alıcı buluyor. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8470 seviyesinin destek, 3,9000 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.