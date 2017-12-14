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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Dolar/TL'de gözler TCMB'ye çevrildi

14 Aralık 2017, Perşembe 09:11
Döviz piyasasında gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCM) vereceği karara çevrildi. Piyasa beklentisine paralel gerçekleşen Fed kararları sonrası dolar/TL 3.81'e geriledi.

​Dünya gazetesinin aktardığına göre Türk Lirası (TL), Fed'in faiz kararı sonrası dolar karşısında kazanımlarını genişletti.

Fed, yılın son toplantısında faizleri 25 baz puan artırdı ve gelecek yıl için 3 faiz artışı sinyali verdi. Piyasa beklentisine paralel gelen karar sonrası dolar/TL 3.81'e kadar geriledi.

Dolar/TL saat 07.46'da 3.8125'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5150 ve euro/dolar 1.1832 seviyesinde yer aldı. Sterlin/TL ise 5.1275'ten alıcı buldu.

Fed'in ardından gözler bugün TCMB'nin kararına çevrildi. Merkez Bankası, faiz kararını saat 14:00'da açıklayacak. Bankanın GLP faizinde 100 baz puan artışa gitmesi bekleniyor.

Öte yandan bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) saat 15.45'te ve İngiltere Bankası (BOE) 15.00 faiz kararlarını açıklayacak.

ERDOĞAN'DAN TCMB'YE MESAJ

Erdoğan, TCMB'nin faiz artıracağı yönündeki beklentilere istinaden 12 Aralık'ta yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Döviz kurunda kısa sürede doğru dengenin bulunacağına ben inanıyorum. Kısa süreli manipülasyonlarla faiz artırımı baskısını beyhude bir çaba olarak görüyorum. Ama ben yüksek faize karşı olduğumu burada tekrar açıklıyorum. Açıklamaya da devam edeceğiz. Çünkü yüksek faizin olduğu bir ülkede enflasyonun düşmesi mümkün değildir. Ekonomideki kısa süreli manipülasyonlarla faiz artırımı baskısını meşrulaştırma gayretlerini beyhude bir çaba olarak görüyorum. Bunu sizler hafıza kartınıza alınız. Şu anda ödenen faizlerle bizler çok daha ciddi yatırımları yapma imkanına sahibiz. Bunu bir defa aşmamız lazım. Ama bunu da hafıza kayıtlarımızdan silmemiz lazım." 

Etiketler: dolar
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