Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Haftaya primli başlayan dolar/TL, 3,50'nin üzerinde hızlanan yükselişi ile 3,5464'e kadar çıktı.

Geçen hafta, üst üste 6 hafta süren yükseliş trendini sonlandıran dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,87 değer kaybederek 3,4871'den kapanmıştı. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) kararları ile geniş bant içinde dalgalı bir seyir izleyen döviz kurlarının, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarına odaklandığı belirtiliyor. Dolar/TL yeni haftaya artışla başladı ve açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından hızlanan yükselişi ile 3,5474'ü gördü. Saat 10.30 itibarıyla dolar/TL yüzde 1,6 artışla 3,5415'ten, avro/TL yüzde 1,6 primle 3,7430'dan ve sterlin/TL ise yüzde 1,7 yükselişle 4,4590'dan alıcı buluyor. AA

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