Dolar/TL haftaya yatay başladı

Dolar kuru yeni haftaya sakin seyirle 3.8090'dan başladı. Dolar endeksi önemli direnç noktası olan 90'ın hemen altında tutunmaya çalışıyor.

Dünya'nın aktardığına göre, dolar/TL haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle 3.81'in hemen altından başladı. Dolar, geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik vergisinde muafiyet açıklaması ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşeceğini bildirmesinden destek buldu ve 90 seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalıştı. Bu gelişmelerde dolar/TL kuru 3.82 civarında fiyatlandı. Saat 08:40'da dolar/TL 3.8088 seviyesinde. Euro/TL ise 4.6945'den alıcı buluyor.

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