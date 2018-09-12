Dolar ve Euro'da son durum?

Güne yüzde 0.57 artışla 92 bin 701 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.1 düşüşle yeniden 92 bin puan düzeyine kadar çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.30 düşüşle 93 bin 920 puanda. 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 1.13 düşüşle yüzde 20.18 düzeyine döndü. Gün ortası işlemlerinde: - dolar en düşük 6.3307 ve en yüksek 6.4703 lirayı gördükten sonra 6.35 – 6.36 lira aralığında, - euro en düşük 7.3442 ve en yüksek 7.4982 lirayı gördükten sonra 7.36 – 7.37 lira aralığında, - sterlin en düşük 8.2444 lira ve en yüksek 8.4227 lirayı gördükten sonra 8.26 – 8.27 lira aralığında işlem görüyor. DOLAR endeksi yüzde 0.05 artışla 95.15 düzeyine yükseldi. EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.09 düşüşle 1.1596 düzeyinde. DHA

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