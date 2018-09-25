Dolar ve Euro'da son durum?

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek, 6,10'un altında işlem görüyor.
Dün dolar/TL 6,3325'e kadar yükselse de küresel piyasalarda dolar olan talebin azalmasından bulduğu destekle 6,0505 seviyesine kadar geriledi ve günü yüzde 2,15 düşüşle 6,1511'den tamamladı.
Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,85 azalışla 6,10'un altında dengelendi.
Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,72 azalışla 7,1880'den, sterlin/TL de yüzde 0,79 değer kaybıyla 8,0145'ten alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1757 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 94,207 seviyesinde bulunuyor.
AA