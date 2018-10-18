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18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Dolar ve Euro'da son durum?

18 Ekim 2018, Perşembe 09:00
Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6150 seviyesinde işlem görüyor.

Son 12 günde yüzde 10'un üzerinde değer kaybeden dolar/TL, dün yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5310'a gerilemesinin ardından günü yüzde 1,9 azalışla 5,5800'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,62 artışla 5,6150 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 6,4630, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,3650 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1490, dolar endeksi ise yüzde 0,18 artışla 95,74 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin yorumunda, "Yakında bir karara varacağız. (Türkiye'ye yaptırımlar) Onların şu anda kaldırılmasının bir mantığı var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkında başkan ile görüşmem lazım." ifadelerini kullanmasının Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesini sağladığını ifade etti.

AA

Etiketler: türk lirası, dolar, euro
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