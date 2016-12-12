Dolar ve euro günü yatay seyirle geçirdi

Uluslararası piyasalarda ABD Merkez Bankası faiz kararının beklendiği yeni haftaya 3.5031 lira ile başlayan dolar, gün içinde 3.55’i zorlasa da sakin bir seyirle 17.00 itibariyle 3.5016 liradan işlem gördü.

TÜİK’in büyüme rakamlarının açıklandığı 10.00 itibariyle hızlı bir yükselme yaşayan dolar, 3.5483’e kadar yükseldi. Ancak öğle saatlerinde kademeli olarak düşüşe geçti ve 17.00 sıralarında 3.50 seviyelerine oturdu.

Euro da benzer şekilde büyüme rakamları açıklandığı sırada 3.7445’e kadar yükseldi. Ancak kademeli düşüşle 17.00 sıralarında 3.7160 liradan işlem gördü.