Dolar ve Euro'nun ateşi yine yükseldi

Dün sert değer kaybeden Türk Lirası yeni güne kayıplarını sürdürerek başladı. Dolar, euro ve sterlin TL karşısında yeni rekor seviyelerine ulaştı.

Dolar ve euro bu sabah tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar 3.97, euro ise 4.66 seviyesine ulaştı. Dolar fiyatları 3.97 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar saat 09.30'da 3.97, euro ise 4.66 lira seviyesine ulaştı. Sterlin de 5.2376 seviyesiyle tarihi rekorunu yeniledi. Doların yurtdışındaki güçlü seyri ve siyasi tedirginlik ile dün sert hareketlerin yaşandığı piyasalarda tansiyon düşmüyor.

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