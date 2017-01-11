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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Dolar ve euronun yükselişi sürüyor

11 Ocak 2017, Çarşamba 09:16
Anayasa değişikliği görüşmelerinin yarattığı belirsizlik, güvenlik endişeleri ve küresel piyasalardaki etkilerle dolar ve euronun yükselişi sürüyor.

Dün yeni rekorlarla 3.80’i aşan ve ancak akşam 3.78’e kadar çekilen dolar, bu sabah 3.89’u görerek 3.90’ı rekorla test etti. Dolar saat 9.00’da 3.8375 liradan işlem gördü. Dolar/TL’de yukarı yönle hareket yüzde 2.5’i aştı.

Dün tarihinde ilk kez 4 lirayı aşan Euro da Uzakdoğu piyasalarının etkisiyle 4.10’u gördüyse de saat 9.00 itibariyle 4.0496 liradan işlem gördü.

DHA

Etiketler: dolar, euro
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  • suat

    11.01.2017 11:39:27

    Yuro dörtledi.Dolar dört nala dörtlemek için uçuyor.Ancak ekonomi mükemmel

Risale-i Nur Külliyatı

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