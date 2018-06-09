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9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Dolar ve kur artışı fiyatlara mecburen yansıyor'

09 Haziran 2018, Cumartesi 16:37
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 300'ü aşkın sektörün Ramazan Bayramı'na hazır olduğunu, bayram cirosunun bu yıl 10-11 milyar liraya çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bayram hareketliliğinin başladığını ve 300'ü aşkın sektörde esnafın da hazırlıklarını tamamladığını aktardı.

Bayramda şekerleme tatlı sektöründe 1,5 milyar liranın üzerinde, giyim sektöründe ise 7-8 milyar liralık ciro öngördüklerine işaret eden Palandöken, 200 bini aşkın vatandaşın memleketlerine tatile gideceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Palandöken, "Ramazan Bayramı'nda toplamda 10-11 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaşılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, korsan satıcılara karşı uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Alışverişin yoğunlaştığı her dönemde olduğu gibi yine merdiven altı sahte ürünler satan tatlıcı, baklavacılar ve fason giysi satanlar olacaktır. Vatandaşımızın daha ucuz olsun diye onları tercih etmemesi gerekiyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, dolar ve kur artışı fiyatlara mecburen yansıyor. Fiyatlar ne kadar artarsa artsın, esnafımızda her keseye uygun ve her çeşit giyim, gıda ürünü var. Hem esnafın emeğini hem vatandaşın sağlığını çalan merdiven altı satıcılara karşı uyanık olunmalı."

AA

Etiketler: palandöken, ramazan bayramı
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