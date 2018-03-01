Dolar yatay seyrediyor

Dün 3.7990'dan kapanan dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde yatay bir seyir izleyerek 3.8020'den başladı.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.8020 seviyesinde. Dolar dün günü 3.7990'dan kapatmıştı. Euro/TL 4.6390'dan işlem görürken, euro/dolar 1.2190 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 64.70, altının ons fiyatı da 1314.40 dolardan işlem görüyor. Fed Başkanı Powell’ın, başkan olarak yaptığı ilk para politikası sunumunda Fed’in kademeli faiz artırımlarına devam edeceğini açıklamasıyla 3,82 seviyesine yükselen dolar/TL kuru, sonrasında 3.80 bölgesine gevşedi ve günü bu seviyede geçirdi. Powell’ın açıklamaları ardından dolar endeksinin yeniden 90’ın üzerine çıktığına dikkat çeken analistler, dolar/TL’nin yönü açısından bu seviyenin önemli olduğunu düşünüyor. Dolar endeksindeki yükseliş isteği TL üzerindeki baskıyı artırabilir.

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