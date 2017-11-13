Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru yeni haftaya sakin bir seyirle başladı. Fazla bir haber akışının olmadığı piyasada dolar sabah ilk işlemlerin ardından cuma kapanış seviyesine çok yakın seviyelerde hareket etti.

Dolar/TL saat 07.25 itibariyle 3.8620 TL'de bulunurken, Euro ise 4.5010 TL seviyesindeydi. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin takip edildiği piyasada, yurtiçindeki tahvil faizleri de yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bugün Türkiye'de açıklanacak en önemli veri ise eylül ayı cari açık rakamları olacak. Dolar kuru geçtiğimiz hafta boyunca da genelde dar bir bantta dalgalanmış ve haftayı sadece yüzde 0,03'lük sınırlı bir düşüşle 3.8640 liradan tamamlamıştı. Euronun satış fiyatı da yüzde 0,09'luk artışla 4.5030 lira olmuştu.

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