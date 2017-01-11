Dolar yeni zirvesinde

Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması hızlanan dolar/TL, 3,9421'e çıkarak tarihi zirveyi yeniledi.

Euro/TL de 4,1089'u çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro dün tarihte ilk kez 4 lira seviyesini aşmıştı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, olası düşüşlerde 3,7950 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini belirtiyordu.

TCMB'nin TL'deki değer kaybının önüne geçmek için gerekli adımları atamayabileceği endişesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL'deki değer kaybı bu sabah hacimsiz piyasada lokal döviz talebi ile hızlanırken, oldukça kısa bir süre içinde TL dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyeleri test etti.

TCMB'nin dün attığı adımlar yeterli bulunmazken, faiz artırımı yapılması gerektiği yönünde beklentilerin arttığı piyasada TCMB'nin dünkü açıklamasında da belirttiği "ilave adımlar" izlenecek.

TL'nin bu sabah dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 2.5'i aşarken, 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test eden dolar/TL sonrasında tekrar gevşedi. Kur saat 13.13 itibari ile 3.8460 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2'yi aştı. Kur, saat 13.13 itibari ile 4.04 seviyesinden işlem gördü.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yılbaşında bu yana ise yüzde 9.4'e ulaştı.

DOLAR 4 TL OLUR MU?

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı: "Kurda 3.80’e yaklaşılması ile dün Merkez Bankası devreye girmeye başladı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi ve finansal sisteme 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlandı. Ayrıca bankaların borç alabilme limitleri 22 milyar Türk lirasına düşürüldü. Kurda kalıcı düşüş görebilmemiz için döviz likiditesine ek olarak TL’nin reel getirisinin de güçlendirilmesi gerekiyor. Son açıklanan enflasyon rakamları sonrası reel faizlerin negatife dönmesi TL’deki negatif ayrışmayı kuvvetlendirmişti. Borç alma limitlerinin düşürülmesi kredi büyümesinin olumsuz etkileyebilir" dedi.

Ekonomik aktivitenin zayıfladığı bu ortamda Merkez Bankası’nın işi oldukça zor göründüğünü belirten Nalbantlı, "TL’deki değer kaybını durdurmak için faiz artışı gerekiyor, faizi artırsa bu sefer ekonomide daha da yavaşlayacak. Merkez Bankası’nın faiz artışı için kurda 4.00 bölgesinin beklemesinin doğru olacağını düşünüyorum.FED’in faiz artışlarının olacağı bu yıl, TL üzerindeki baskının devam edebileceğini düşünüyorum. Kurda kalıcı düşüşler için 3.70’in altında fiyatlamalar görmeliyiz. 3.82-3.85 seviyesinin üzerinde kalırsak 4 TL görülebilir" dedi.