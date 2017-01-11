"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Dolar yeni zirvesinde

11 Ocak 2017, Çarşamba 18:17
Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması hızlanan dolar/TL, 3,9421'e çıkarak tarihi zirveyi yeniledi.

Euro/TL de 4,1089'u çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro dün tarihte ilk kez 4 lira seviyesini aşmıştı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, olası düşüşlerde 3,7950 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini belirtiyordu.

TCMB'nin TL'deki değer kaybının önüne geçmek için gerekli adımları atamayabileceği endişesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL'deki değer kaybı bu sabah hacimsiz piyasada lokal döviz talebi ile hızlanırken, oldukça kısa bir süre içinde TL dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyeleri test etti.

TCMB'nin dün attığı adımlar yeterli bulunmazken, faiz artırımı yapılması gerektiği yönünde beklentilerin arttığı piyasada TCMB'nin dünkü açıklamasında da belirttiği "ilave adımlar" izlenecek.

TL'nin bu sabah dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 2.5'i aşarken, 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test eden dolar/TL sonrasında tekrar gevşedi. Kur saat 13.13 itibari ile 3.8460 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2'yi aştı. Kur, saat 13.13 itibari ile 4.04 seviyesinden işlem gördü.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yılbaşında bu yana ise yüzde 9.4'e ulaştı.

DOLAR 4 TL OLUR MU?

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı: "Kurda 3.80’e yaklaşılması ile dün Merkez Bankası devreye girmeye başladı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi ve finansal sisteme 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlandı. Ayrıca bankaların borç alabilme limitleri 22 milyar Türk lirasına düşürüldü. Kurda kalıcı düşüş görebilmemiz için döviz likiditesine ek olarak TL’nin reel getirisinin de güçlendirilmesi gerekiyor. Son açıklanan enflasyon rakamları sonrası reel faizlerin negatife dönmesi TL’deki negatif ayrışmayı kuvvetlendirmişti. Borç alma limitlerinin düşürülmesi kredi büyümesinin olumsuz etkileyebilir" dedi.

Ekonomik aktivitenin zayıfladığı bu ortamda Merkez Bankası’nın işi oldukça zor göründüğünü belirten Nalbantlı, "TL’deki değer kaybını durdurmak için faiz artışı gerekiyor, faizi artırsa bu sefer ekonomide daha da yavaşlayacak. Merkez Bankası’nın faiz artışı için kurda 4.00 bölgesinin beklemesinin doğru olacağını düşünüyorum.FED’in faiz artışlarının olacağı bu yıl, TL üzerindeki baskının devam edebileceğini düşünüyorum. Kurda kalıcı düşüşler için 3.70’in altında fiyatlamalar görmeliyiz. 3.82-3.85 seviyesinin üzerinde kalırsak 4 TL görülebilir" dedi.

DHA

Etiketler: dolar, euro
Okunma Sayısı: 1802
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • suat

    11.01.2017 11:39:27

    Yuro dörtledi.Dolar dört nala dörtlemek için uçuyor.Ancak ekonomi mükemmel

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kıbrıs haritaları BM'ye sunuldu

Meclis'te gerilim... Kavga çıktı... 3 madde kabul edildi

KPSS soruşturmasında 80 kişi tutuklandı

Gaziantep Valiliği: Emniyet Müdürlüğü saldırısında terör bağlantısı yok

Trump: IŞİD, Obama'nın eseri

Trabzon taraftarı Fenerbahçe müzesinden kupa almaya çalıştı: Kaç yıldır bekliyoruz!

Dolar yeni zirvesinde

İstanbul'da 'Ortaköy teröristi' alarmı!

İzmir’de 3.5 saatte 85 kaza oldu

Şehidin emaneti yerini terk etmedi

Bakan Bozdağ'dan 'Adil Öksüz' açıklaması

İETT'den 'tarih oluyor' iddialarına cevap

Döviz almış başını gidiyor, sorunu üstlenen tek bir bakan yok

Hisarcıklıoğlu'ndan önemli açıklamalar: AB'ye üyelik projesi başarılı olmalı

Sosyal medya hesabından duyurdu: Satamayınca başka bir karar aldı!

İzmir saldırısını TAK üstlendi

110 iş adamından 60'ı tutuklandı

CHP'li vekilin müebbet hapsi istendi

Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

AKP’nin içinden gelen uyarılar
Genel

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın
Genel

Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak
Faruk ÇAKIR

İşler ehline verilsin
Genel

Bediüzzaman suallerin cevaplarını vermiştir
Genel

Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir
M. Latif SALİHOĞLU

Kahraman dışlandı; Mason baştacı edildi (2)
Risale-i Nur'dan

Şahsî riyasetin kat’iyen aleyhindeyim
Genel

Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var
Genel

Dolar yeni zirvesinde

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.