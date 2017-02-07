Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

ABD'de yeni bir faiz artışının Mart ayında yapılma olasılığının yeniden gündeme gelmesi ve dış piyasalarda "güvenli limanı" arıyışlarının etkileriyle, doların yönü yeniden yukarıya döndü.

ABD'de faiz artışının Haziran'a ertelenebileceğine ilişkin yorumlar ve Merkez Bankası'nın bankaların fonlama maliyetlerini yaklaşık 2.0 puan artırmasıyla yaptığı sıkılaştırmanın etkisiyle 3.66 liraya kadar gerileyen dolar, bugün ilk işlemlerde 3.7094 liraya kadar çıktı. Euro da 3.9742 lira ile yeniden 4.0 lira sınırına doğru hareketlendi.

Doların yukarı yönlü hareketinde, bir ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin faiz artışının Mart ayında yapılabileceğine ilişkin açıklamaları da etkili oldu. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, işsizliğin düşmesi ve ücretlerdeki artışın sürmesi durumunda faizlerin Mart ayında artırılabileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda başta Avrupa'daki politik gelişmelerin olası etkleri olmak üzere, ekonomik endişelerin sürmesi, yatırımcıları gelişmekte olan ülke varlıklarından dolar ve Japon yeni gibi "güvenli limanlara" yöneltti.