Merkez Bankası bugün de repo ihalesi açmadı. Bankalararası piyasada sabah 3,81'i gören dolar/TL, yeniden 3,82'yi aştı. Euro 4 liranın üzerinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesi açmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez'e yönelik gelen açıklamalar sonrası kurda düşüş görülüyor. Merkez Bankası dün olduğu gibi bugün de bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Karar öncesinde 3,81'in üzerini gören dolar, yeniden 3,82'yi aştı. Çarşamba günü 3,94'ü aşarak tarihi zirveyi gören dolar/TL, dün 3,77'nin altına kadar gerilemişti. Dün 4,17'yi aşarak rekor tazeleyen euro/TL de 4,04 liranın üzerinde hareket ediyor.

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