Dolar yılın en düşük seviyesine geriledi

​Fed kararı öncesinde ABD'den gelen verilerle dolar/TL 3,50'nin altına inerek yılın en düşüğünü gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde ABD'den gelen verilerle dolar/TL 3,50'nin altına indi. ABD'de mayıs ayında çekirdek TÜFE yüzde 0,1'le yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Çekirdek perakende satışlar da yüzde 0,2'lik artış beklentisine karşın yüzde 0,3 geriledi. Verilerin ardından dolar bankalararası piyasada dolar 3,4925'le yılın en düşük seviyesine geriledi. Euro 3,93 civarında hareket ediyor. Analistler teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,5550'nin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor. GÖZLER FED'DE Piyasaların bugün en önemli Gündem maddesi Fed'in faiz kararı olacak. Fed'in faizi artırması beklenirken, para politikasının görünümü ve Fed'in devasa bilançosunu ne zaman küçültülmeye başlayacağı dikkatle izlenecek. Fed faiz artışına giderse mart ayındaki artışla birlikte bu yıl ikinci kez artırım yönünde adım atacak.

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