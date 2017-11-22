Dolar yine rekorla başladı!

Döviz piyasalarında yüksek tansiyon devam ediyor. 10 aylık rekoru 3,97'nin üzerine taşıyan dolar, bu sabah bir rekor daha kırarak 3,9830'ları gördü. Dolar gibi euro ve sterlin de güne yeni rekorlarla başladı.

Dolar bu sabah saatlerindeki ilk işlemlerde en yüksek 3.9830 seviyesini görürken, şu dakikalarda 3.9794 seviyesinde hareket ediyor. Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrasında Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalaleri ve dünkü örtülü faiz artışı hamlesi de çare olmadı. Merkez Bankası'nın adımı sonrası 3.97 seviyesinin üzerinde olan dolar kuru, 3.95 seviyelerine gerilemişti. Euro ve sterlin de rekor var Euro, Türk Lirası karşısında rekorunu 4.6772 seviyesine taşırken, Sterlin 5.2792 seviyesine taşıdı. Şu dakikalarda Euro/TL 4.6730, sterlin/TL ise 5.2748 seviyesinden işlem görüyor.

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