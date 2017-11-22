"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Dolar yine rekorla başladı!

22 Kasım 2017, Çarşamba 09:23
Döviz piyasalarında yüksek tansiyon devam ediyor. 10 aylık rekoru 3,97'nin üzerine taşıyan dolar, bu sabah bir rekor daha kırarak 3,9830'ları gördü. Dolar gibi euro ve sterlin de güne yeni rekorlarla başladı.

Dolar bu sabah saatlerindeki ilk işlemlerde en yüksek 3.9830 seviyesini görürken, şu dakikalarda 3.9794 seviyesinde hareket ediyor.

Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik sonrasında Merkez Bankası'nın TL uzlaşmalı vadeli döviz ihalaleri ve dünkü örtülü faiz artışı hamlesi de çare olmadı. Merkez Bankası'nın adımı sonrası 3.97 seviyesinin üzerinde olan dolar kuru, 3.95 seviyelerine gerilemişti.

Euro ve sterlin de rekor var

Euro, Türk Lirası karşısında rekorunu 4.6772 seviyesine taşırken, Sterlin 5.2792 seviyesine taşıdı. Şu dakikalarda Euro/TL 4.6730, sterlin/TL ise 5.2748 seviyesinden işlem görüyor.

Okunma Sayısı: 65
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    267. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dolar yine rekorla başladı!

    Bu çocukların günahı ne?

    Mahkeme, Demirtaş kararından vazgeçti

    Filistin yönetimi ABD ile iletişimi kesti

    Zimbabve'de Mugabe devri kapandı

    'Cenazeye katılmak diye bir suç var mı?'

    İBB'nin dev bütçesi onaylandı

    Türkiye Almanya'dan Öksüz'ü isteyecek

    Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız

    Rusya esrarengiz olayı doğruladı

    YSK'yı değiştiren yasa teklifi Meclis'te

    Lübnan ordusuna İsrail talimatı: Hazır olun!

    Vatandaşlara önemli uyarı! İndirim tuzağına dikkat

    Aktroll'ler müşavir olarak atandı

    Erdoğan: 17-25 Aralık tezgahını ABD’de kurdular

    Artık ayvayı yemeyen kalmayacak!

    Ankara'nın yeni başkanı, Gökçek'in projesini halka soracak

    Nijerya'da camide intihar saldırısı: 50 ölü

    Ruhani IŞİD'in bittiğini ilan etti

    FT: Siyasi gerilim arttı, TL düştü

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Gençlik: Coşkun akan çağlayan gibi
    Genel

    Bu çocukların günahı ne?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tıkanan Kemalizme payanda olanlar
    Sebahattin YAŞAR

    Bu nasıl ‘itiraf’, bu nasıl ‘helâlleşme’?
    Genel

    Parolamız hukuk
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukuku kayboluyor, mahvoluyor
    Genel

    Nur sabırla adaleti bekliyor
    Mustafa ORAL

    Dünya bir köprüdür, üzerine ev yapılmaz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ahirzamanın İlâhî bilgileri
    Cevher İLHAN

    Hani “uyum yasaları”yla düzeltilecekti...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.