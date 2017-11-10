Dolarda düşüş erken son buldu

Dolar dün 3.84'ün altını test etmesinin ardından, bu sabah 3.87 seviyesinin hemen altında seyrediyor.

Dolar 3.90 seviyesini test ettikten sonra düşüşe geçmesi ve dün bir ara 3.84'ün altına inmesinin ardından bu sabah ilk işlemler 3.87 seviyesine yakı seyrediyor. Kurda işlemler saat 07.50 itibariyle 3.8670'ten geçiyor. Önceki gün rekor kırdığı 4.52'nin üzerinden gevşemeye başlayan euro/TL ise 4.50 civarında bulunuyor. Döviz kurlarındaki yukarı yönde hareketleri sadece Türkiye'deki gelişmelere bağlamanın yanlış olduğunu belirten analistler, gelişmekte olan ülke piyasalarındaki görünümü de unutmamak gerektiğini vurguluyor. Gelişmekte olan ülkelerin risk algılarında iyileşme görülmeden piyasalarının rahatlaması beklenmiyor.

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